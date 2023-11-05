РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г.

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти. Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - подчеркнул он.

"Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - добавил вице-премьер РФ.

Аналогичное заявление Новак сделал в начале октября, но без уточнения, идет ли речь о сокращении поставок только нефти или также нефтепродуктов. Говорилось также, что пересмотр решения возможен в ноябре - таким образом речь идет о сохранении решения об объеме сокращений в 300 тыс. б/с.

Однако 3 ноября Минэнерго РФ сообщило, что по прогнозам, экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ноябре сократится более чем на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов.

26 ноября состоится встреча министров ОПЕК+.