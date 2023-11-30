РФ углубит сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с

Россия продлит это добровольное сокращение до конца первого квартала 2024 г.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки еще на 200 тысяч б/с, чтобы достичь 500 тысяч б/с, и продлит это добровольное сокращение до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми странами ОПЕК+, приводит пресс-служба правительства РФ слова вице-премьера Александра Новака.

"Это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. баррелей в сутки нефти и 200 тыс. баррелей в сутки нефтепродуктов", -говорится в сообщении.

В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок - темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры.

Россия также провела встречу с пятью утвержденными вторичными источниками, которые оценивают соответствие производства соглашению ОПЕК+, и пятью агентствами по оценке экспорта, чтобы обеспечить точность и надежность их оценки, которая будет продолжать проводиться на ежемесячной основе.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год - 9,95 млн б/с. При этом Россия с февраля 2023 года добровольно снижает добычу на 500 тыс. б/с, затем к этим ограничениям присоединились несколько стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию (500 тыс. б/с), Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и др. - всего на 1,66 млн б/с. В июне было решено, что эти общие ограничения будут продлены на весь 2024 год.

С июля Саудовская Аравия снижает добычу еще на 1 млн б/с - до 9 млн б/с, в то время как ее официальная квота на 2023 и 2024 годы - 10,5 млн б/с. Россия с июля сокращает поставки нефти на мировой рынок еще на 500 тыс. б/с к маю-июню, с сентября эта цифра сократилась до 300 тыс. б/с.

Позднее Россия продлила это ограничение до конца года, а Саудовская Аравия продлила ограничение в 1 млн б/с также до конца года. Россия не уточняет, насколько снизится добыча, подчеркивая, что речь идет о поставках нефти, а также нефтепродуктов.