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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

СПБ биржа не менее семи дней будет консультироваться по торгам иностранными акциями

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ Биржа" приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур, консультации займут не менее семи рабочих дней, говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях.

"СПБ биржа ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений", - отмечается в сообщении.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. В этот же день "СПБ биржа" сообщила о планах возобновить их 6 ноября, однако уже 3 ноября запустила торги российскими бумагами.

СПБ биржа
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