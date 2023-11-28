Госдума и правительство переходят на электронный документооборот

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госдума и правительство России перейдут на электронный документооборот, сообщили в пресс-службе Думы.

"Проекты федеральных законов будут поступать от правительства только в электронном виде. Такое решение было принято по итогам совещания у председателя Госдумы Вячеслава Володина", - сообщили в пресс-службе.

С парламентской стороны работа по подготовке дорожной карты по переходу на электронный документооборот с правительством поручена руководителю аппарата Госдумы Игорю Дивейкину.