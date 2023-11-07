Инфляция в ОЭСР в сентябре замедлилась до 6,2%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сентябре увеличились на 6,2% в годовом выражении.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августовскими 6,4%. До этого два месяца подряд фиксировалось усиление темпов роста цен, отмечается в сообщении ОЭСР.

Ослабление инфляции было зафиксировано в 27 государствах ОЭСР. Между тем в восьми странах темпы повышения цен ускорились, в том числе в Испании, Словении и Турции.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в сентябре уменьшилась на 0,5% после падения на 1,3% в предыдущий месяц. Цены на продукты питания повысились на 8,1% после подъема на 8,8%, рост данного показателя замедлился по итогам десятого месяца подряд.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце увеличились на 6,6%, в августе их рост составлял 6,8%.

Инфляция в государствах G7 замедлилась до 4,1% с 4,2% в августе, в странах G20 - до 6,1% с 6,3%.

Рост цен в еврозоне (индекс HICP) в сентябре составил 4,3% против 5,2% месяцем ранее. Темпы повышения показателя без учета цен на продукты и энергоносители ослабились до 4,5% с 5,3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.