Инфляция в ОЭСР в октябре замедлилась до 5,6%, минимума за два года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в октябре выросли на 5,6% в годовом выражении.

Темпы подъема были минимальными с октября 2021 года. В сентябре этого года инфляция составляла 6,2%, отмечается в сообщении ОЭСР.

Ослабление инфляции было зафиксировано в 28 государствах ОЭСР. Между тем в восьми странах темпы роста цен ускорились, в том числе наиболее существенно - в Греции и Чехии.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в октябре упала на 4,8% после сокращения на 0,5% в предыдущий месяц. Цены на продукты питания повысились на 7,4% после подъема на 8,1%, рост данного показателя замедлился по итогам одиннадцатого месяца подряд.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце увеличились на 6,5%, в то время как в сентябре их рост составлял 6,6%.

Инфляция в государствах G7 замедлилась в октябре до 3,4% с 4,1% месяцем ранее. Это минимальные темпы с апреля 2021 года. В странах G20 цены увеличились на 5,7% против 6,1% в сентябре.

Рост цен в еврозоне (индекс HICP) в октябре составил 2,9% по сравнению с 4,3% месяцем ранее. Темпы повышения показателя без учета цен на продукты и энергоносители ослабились до 4,2% с 4,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.