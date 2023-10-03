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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Инфляция в ОЭСР в августе резко ускорилась

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в августе увеличились на 6,4% в годовом выражении.

Таким образом, инфляция оказалась выше, чем в июле, когда она составляла 5,9%. Ускорение фиксируется по итогам второго месяца подряд, отмечается в сообщении ОЭСР.

Оно было обусловлено, в основном, скачком цен в Турции. Ускорение инфляции отмечено в 14 из 38 государств ОЭСР, в том числе на 50 базисных пунктов и выше в девяти странах.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в августе снизилась на 1,4% после падения на 7,5% в предыдущий месяц. Цены на продукты питания повысились на 8,8% после подъема на 9,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце увеличились на 6,8%, в июле рост составлял 6,7%.

Инфляция в государствах G7 ускорилась до 4,2% с 3,9%, в странах G20 - до 6,3% с 5,8%.

Рост цен в еврозоне (индекс HICP) в августе тем временем замедлился до 5,2% с 5,3% месяцем ранее. Темпы повышения показателя без учета цен на продукты и энергоносители снизились до 5,3% с 5,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР
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