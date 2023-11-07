Минфин ожидает открытия 10 млн долгосрочных индивидуальных инвестсчетов в РФ через 2-3 года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает, что в перспективе двух-трех лет в РФ будет открыто 10 млн долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3), средний чек по счету составит 500 тыс. руб., сказал замминистра финансов Алесей Моисеев в Госдуме в рамках рассмотрения законопроекта о введении ИИС-3.

"Мы точно прогнозировать поведение граждан не можем (...), но мы, конечно, рассчитываем, что будет несколько миллионов счетов такого рода. Я надеюсь, что в долгосрочной перспективе мы дойдем до 10 млн счетов ИИС-3, ну и средний чек по ним, по опыту, будет составлять где-то в районе 0,5 млн рублей. Десять миллионов счетов по 0,5 млн рублей, я надеюсь, что нам получится собрать в среднесрочной перспективе 2-3 года", - сказал он.

Во вторник Госдума рассматривает два законопроекта о введении ИИС-3. Первый, уже принятый в первом чтении, вводит в законодательство определение долгосрочного ИИС, второй - определяет налоговые льготы для него и для существующих сейчас ИИС-1 и ИИС-2.

Как ранее сообщалось, с 1 января 2024 г. в РФ планируется введение нового типа ИИС - 3. Максимальные сроки открытия ИИС-3: 5 лет - при заключении договора в 2024 - 2026 г.; 6 лет - при заключении договора в 2027 г.; 7 лет - при заключении договора в 2028 г.; 8 лет - при заключении договора в 2029 г.; 9 лет - при заключении договора в 2030 г.

Налоговые вычеты по долгосрочным ИИС будут полагаться в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его ИИС или в сумме положительного финансового результата. При этом указанные налоговые вычеты будут предоставляться в совокупности не более чем на 400 тыс. рублей в год (т.е. 13% от 400 тыс. руб., итого 52 тыс. руб.) для внесения и не более 30 млн руб. в целом по договору для положительного финансового результата.

"То есть, если инвестиционный доход до 30 млн рублей за весь период владения счетом в момент закрытия счета, то столько денег может получить человек, не уплатив налоги. Что касается сроков, то минимальный срок владения - 5 лет, однако однако размерами срок владения не ограничен, ограничен только размер льгот", - пояснил Моисеев во вторник в ходе пленарного заседания.