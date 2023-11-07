Пакет законопроектов о долгосрочном ИИС прошел первое чтение в Госдуме

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит с января 2024 года в закон о рынке ценных бумаг новый инструмент - долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3), а также поправки в Налоговый кодекс, которые прописывают порядок налоговых льгот по данному типу счета.

Законопроект № 471073-8 предлагает гражданам с 1 января 2024 года открывать долгосрочный ИИС (на срок от 5 лет) к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2.

Сейчас по ИИС-1 налоговый вычет предоставляется со взносов на счет (максимально можно получить 52 тысячи рублей. со взносов на 400 тысяч рублей), по ИИС-2 - с полученного инвестиционного дохода. На ИИС-1 и ИИС-2 ежегодно можно вносить до 1 млн рублей.

На пленарном заседании председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что сумма, которая будет направляться с 1 января 2024 года на ИИС-3 не ограничена: "По ИИС-1 и ИИС-2 могут инвестироваться средства в размере до 1 млн рублей. Здесь можете хоть миллиард направлять на инвестиционные цели, используя ИИС-3".

Максимальные сроки открытия ИИС-3: 5 лет - при заключении договора в 2024 - 2026 году; 6 лет - при заключении договора в 2027 году; 7 лет - при заключении договора в 2028 году; 8 лет - при заключении договора в 2029 году; 9 лет - при заключении договора в 2030 году.

Налоговые вычеты по долгосрочным ИИС будут полагаться в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его ИИС и в сумме положительного финансового результата. При этом указанные налоговые вычеты будут предоставляться в совокупности не более чем на 400 тысяч рублей в год (т.е. 13% от 400 000 тысяч рублей, итого 52 тысячи рублей) для внесения и не более 30 млн рублей в целом по договору для положительного финансового результата.

"То есть, если инвестиционный доход до 30 млн рублей за весь период владения счетом в момент закрытия счета, то столько денег может получить человек, не уплатив налоги. Что касается сроков, то минимальный срок владения, 5 лет, однако размерами срок владения не ограничен, ограничен только размер льгот", - заявил на пленарном заседании замминистра финансов Алексей Моисеев.

Предполагается установить возможность продолжать пользоваться уже отрытыми ИИС в течение неопределённого срока времени.

"Если счет уже открыт, то он так и останется открыт на весь срок действия. Тем не менее, законопроектом предлагается ввести запрет на открытие старых счетов ИИС-1 и ИИС-2 после 1 января 2024 года", - объяснил Моисеев.

Граждане смогут изымать все или частично средства с ИИС-3 без потери льгот, в случае если у них возникнут тяжелые жизненные обстоятельства, в частности, если будет необходимо оплачивать дорогостоящее лечение.

"Будет дана возможность одному человеку иметь три счета (ИИС-1, ИИС-2, ИИС-3), при условии, что льготы будут суммироваться и делится на все три счета", - также пояснил Моисеев.

На пленарном заседании представитель Минфина и депутаты обсудили планы по запрету на инвестирование в иностранные бумаги за счет средств, вносимых на ИИС.

"Данным законопроектом предлагаются полномочия правительства по определению перечня ценных бумаг, инвестиции в которые с данного счета будут запрещены. Понятно, что в первую очередь имеются ввиду ценные бумаги вражеских стран, которые к сожалению наши граждане пока продолжают покупать", - сказал Моисеев.

"Критерии ценных бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяется правительством РФ", - говорится в законопроекте.

"У нас вызывает беспокойство возможность использования этого инструмента для инвестирования в иностранные бумаги, теоретически она законопроектом предусмотрена, и, хотя Алексей Владимирович (Моисеев - ИФ) сейчас в своем выступлении сказал о том, что будет специальное решение правительства о том, что будет запрет на инвестирование в иностранные ценные бумаги, допускаю, что может быть разрешено в иностранные бумаги дружественных государств. На мой взгляд, это - тоже риск, поскольку мы видим часть бумаг, выпущенных в так называемых дружественных странах, к сожалению, не должным образом обслуживается и в результате наши российские инвесторы несут потери, не имея возможности получить назад те деньги, которые они инвестировали в бумаги иностранных государств. С нашей точки в постановлении правительства должно быть четко записано - инвестировать только в российские иностранные бумаги", - предложил ужесточить норму Аксаков.

В принятом в первом чтении во вторник законопроекте уже отменяется трехлетняя налоговая инвестиционная льгота при продаже инвесторами иностранных ценных бумаг, торгуемых на российских биржах, исключение - ценные бумаги стран ЕврАзЭС.

Срок представления поправок по основному законопроекту о введении ИИС-3 - до 16 ноября, по налоговым льготам - до 9 ноября.