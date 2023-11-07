Uber завершила III квартал с чистой прибылью лучше ожиданий

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в третьем квартале нарастила выручку хуже ожиданий, но смогла завершить период с чистой прибылью.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $221 млн, или $0,1 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $1,206 млрд, или $0,61 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $0,07 на акцию.

Скорректированная EBITDA повысилась до $1,092 млрд с $516 млн, рентабельность по этому показателю - до максимальных за всю историю Uber 3,1% с 1,8% годом ранее.

Операционная прибыль в июле-сентябре составила $394 млн против убытка в $495 млн годом ранее. Во втором квартале компания получила операционную прибыль впервые.

Выручка в третьем квартале выросла на 11% и составила $9,292 млрд против $8,343 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз предполагал $9,5 млрд.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 21% - до $35,281 млрд. В том числе заказы сервиса такси повысились на 31% (до $17,903 млрд), сервиса доставки - на 18% (до $16,094 млрд). Заказы в сфере грузовых перевозок упали на 27% (до $1,284 млрд).

Эксперты в среднем оценивали общий объем заказов на уровне $34,6 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber, в третьем квартале увеличилось на 25% - до 2,441 млрд.

Свободный денежный поток вырос в 2,5 раза и достиг $905 млн.

По прогнозу компании, совокупный объем ее заказов в четвертом квартале будет находиться в диапазоне $36,5-37,5 млрд, скорректированная EBITDA - $1,18-1,24 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $34,1 млрд и $927 млн соответственно.

Котировки акций Uber растут на 1,2% в ходе предварительных торгов во вторник.