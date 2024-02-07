Uber увеличила чистую прибыль в IV квартале в 2,4 раза - гораздо лучше прогноза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 2,4 раза, выручку - на 15%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,43 млрд по сравнению с $595 млн за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает в себя доход в размере $1 млрд, связанный с переоценкой стоимости инвестиций Uber.

Прибыль в расчете на акцию составила $0,66 против $0,29 годом ранее, оказавшись существенно выше консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,16 на акцию.

Квартальная выручка Uber увеличилась до $9,9 млрд с $8,6 млрд при среднем прогнозе экспертов в $9,8 млрд.

Совокупный объем заказов компании вырос на 22%, до $37,6 млрд, в том числе заказы сервиса такси повысились на 29% - до $19,3 млрд, сервиса доставки - на 19%, до $17 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber в четвертом квартале, увеличилось на 24%, до 2,6 млрд.

Скорректированная EBITDA - ключевой показатель рентабельности операций Uber - увеличилась в 1,9 раза, до $1,3 млрд, маржа скорректированной EBITDA достигла рекордных 3,4% (2,2% годом ранее).

Согласно прогнозу Uber, в текущем квартале совокупный объем заказов компании составит $37-38,5 млрд, скорректированная EBITDA - $1,26-1,34 млрд. Прогнозы рынка для этих показателей составляют соответственно $37,4 млрд и $1,26 млрд.

Акции Uber теряют в цене 1,7% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев акции компании подорожали на 91%.