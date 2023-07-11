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Нельсон Чай решил оставить пост главного финдиректора Uber

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Главный финансовый директор Uber Technologies Inc. Нельсон Чай собирается покинуть свой пост, о чем уже уведомил главного исполнительного директора компании Дару Хосровшахи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, еще не принято решение, когда именно Чай уйдет с поста CFO.

"В последние пять лет Нельсон играл важную роль в создании прочной финансовой основы для Uber и руководил ее движением от миллиардных убытков к сильным денежным потокам и операционной прибыли, - заявил представитель Uber в ответ на запрос Bloomberg. - Мы не комментируем потенциальные карьерные решения топ-менеджеров".

Чай занял пост CFO Uber в 2018 году и руководил проведением IPO компании в 2019 году.

С начала 2023 года капитализация Uber увеличилась на 73%.

Uber Нельсон Чай США
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