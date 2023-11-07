Минэнерго Казахстана пообещало быстро решить проблему дефицита газа на АГЗС

Заправки в Астане начали отпускать газ по талонам

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Проблема перебоев с поставками сжиженного углеводородного газа на автогазозаправочные станции в нескольких регионах Казахстана будет решена в ближайшее время, пообещал через пресс-службу директор департамента газовой промышленности Минэнерго страны Бахытжан Таубаев.

По его словам, в Астану до 11 ноября прибудет 1,2 тысячи тонн СУГ.

"Ежемесячная потребность Астаны составляет 8,7 тысячи тонн. Из ресурсов ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ) и АО "СНПС-Актобемунайгаз" выделено 8 512тонн. По состоянию на 7 ноября доставлено из ресурсов СНПС 396 тонн, из ресурсов ПНХЗ будет доставлено 216 тонн 8 ноября", - сказал Таубаев.

Он добавил, что 7-8 ноября с завода "СНПС-Актобемунайгаз" планируется отгрузить ориентировочно 1,2 тысячи тонн, которые прибудут в Астану до 11 ноября.

Помимо столицы, перебои наблюдаются в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

"Для Жамбылской области с Чимкентского НПЗ выделено 5218 тонн. По состоянию на 7 ноября отгружено 1,25 тысячи тонн. Для Северо-Казахстанской области выделено 5706 тонн с СНПС. Отгружено 1477 тонн", - пояснил Таубаев.

В целом, по его словам, в рамках плана поставки на внутренний рынок на ноябрь выделено 133 867 тонн сжиженного углеводородного газа.

"Также стоит отметить, что отгрузка с заводов идет круглосуточно. Однако доставка от завода до адресата занимает время на транспортировку, осуществляемую КТЖ (казахстанский ж/д перевозчик "Казахстан темир жолы" - ИФ), в связи с чем имеются перебои на рынке сжиженного газа. В ближайшие дни ситуация стабилизируется", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что заправки в Астане отпускают СУГ по талонам в связи с дефицитом, вызванным плановым ремонтом в октябре на Атырауском НПЗ и большой загруженностью Павлодарского НХЗ, а также газоперерабатывающих мощностей АО "СНПС-Актобемунайгаз".

"КазМунайГаз", владеющий этим Атырауским НПЗ, во вторник сообщил, что завод вышел на полную мощность после завершения планово-предупредительных работ, которые длились с 1 октября по 3 ноября.