Власти Казахстана на фоне волнений заявили, что пока не могут снизить цены на газ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - У правительства нет возможности пойти навстречу требованиям протестующих на западе Казахстана о снижении цены на сжиженный газ, заявил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

"На сегодняшний день мы не видим такой возможности", - сказал Мирзагалиев в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, пойдет ли правительство на выполнение требований протестующих о снижении цены на газ до 50 тенге за литр.

"Есть себестоимость производства, вот и все. И на том же Жанаозенском газоперерабатывающем заводе работают такие же граждане, такие же жители этого города. И когда себестоимость у нас производства газа составляет 100 тенге, и это больше, чем желаемые 50-60, то у нас есть два варианта: мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие может быть не очень популярные меры (повышение цен - ИФ)", - уточнил министр.

"Есть законы рынка, которые никто не отменял", - добавил он.

По словам министра, цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. Соответственно, по его мнению, низкие цены не стимулируют рост его производства.

"Производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа. В текущих условиях отсутствует какая-либо инвестиционная привлекательность для расширения производства данного сырья, что на фоне постоянного роста потребления привело к постоянному дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке", - сказал глава ведомства.

Мирзагалиев напомнил, что в целях постепенной либеризации рынка сжиженного газа в 2018 году в закон "О газе и газоснабжении" были внесены поправки, предусматривающие поэтапный переход торгов сжиженного нефтяного газа через электронно-торговые площадки, начиная с 2019 года.

В течение 2019-2021 годов, начиная с 5%-ных торгов, объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года, в соответствии с законом, был осуществлен 100%-ный переход торгов газа через товарные биржи.

В результате, по данным министра, себестоимость газа для АЗС в Мангистау сложилась в пределах 136 тыс. тенге за тонну, или около 80 тенге за литр. Текущая розничная цена в Мангистау составляет от 100 до 120 тенге за литр.

После протестов АЗС региона снизили цену на газ до 85-90 тенге за литр.

Протесты из-за цен на газ

В минувшее воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. Аналогичные митинги прошли во всем регионе, в том числе в областном центре Актау. По данным местных СМИ, стихийные акции продолжились и в понедельник.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

В понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

Сообщалось, что собственниками АЗС Мангистауской области в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр, а Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.