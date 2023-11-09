Миллер анонсировал увеличение реверсных поставок газа по ГТС "Средняя Азия - Центр"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в реверсном режиме по реконструируемой ГТС "Средняя Азия - Центр" (САЦ) с ноября 2025 года должны дополнительно вырасти, сообщил "Известиям" председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Он напомнил, что в газовой области между Россией и Казахстаном "самый большой стратегический проект уже начат, первый этап закончен".

В октябре начались поставки российского газа по САЦ в реверсном режиме в Узбекистан. Действующий контракт предусматривает поставку до 9 млн куб. м в сутки. При необходимости российский газ по магистрали может получать и Казахстан.

"Это фактически второй день рождения системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр". Газ через территорию Казахстана стал поступать на территорию Узбекистана. И на Петербургском международном газовом форуме было подписано три стратегических меморандума - с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном - о расширении системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр", в частности Казахстаном, Узбекистаном, для того, чтобы увеличить объем поставки российского газа в эти страны, а может быть и транзитом в другие страны этого региона. Поставлены ещё более амбициозные цели по объемам российского газа по этой газотранспортной системе в реверсном режиме. Сроки второго этапа реконструкции газопроводов "Средняя Азия - Центр" жесткие: поставка должна начаться не позже 1 ноября 2025 года", - поделился Миллер.

Он также рассказал, что совместно обсуждается вопрос газификации северных и северо-восточных регионов Казахстана.

"Казахстан - протяженная страна, у нас самая длинная граница и надо понимать, что газотранспортная система Казахстана все-таки представлена локально и, конечно, более эффективно газифицировать северные и северо-восточные регионы Казахстана со стороны Российской Федерации, со стороны нашей российской ресурсной базы. Мы уже в настоящее время разрабатываем технико-экономической анализ, еще не технико-экономическое обоснование, который закончим в течение ближайшего месяца, которые даст ответ о технической реализуемости данного проекта и его экономической эффективности", - заявил Миллер.