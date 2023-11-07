Дефицит бюджета РФ в январе-октябре составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП.

Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 1,699 трлн рублей, или 1% ВВП. Позже Федеральное казначейство уточняло оценку, снизив ее до 1,450 трлн рублей.

Таким образом, если сравнивать с предварительной оценкой Минфина, в октябре наблюдался профицит 464 млрд рублей, а если с оценкой Казначейства - 215 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что "в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит, в районе 1% ВВП".

Доходы бюджета составили 23,106 трлн рублей, что на 4,4% выше объема поступлений за аналогичный период 2022 года. Ненефтегазовые доходы были на уровне 15,896 трлн рублей, увеличившись на 28,7% г/г. Минфин отмечает, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-октября свидетельствуют о значительном превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

Поступление НДС выросло год к году на 22,3% - до 9,335 трлн рублей, налога на прибыль - на 13,9%, до 1,567 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы составили 7,210 трлн рублей и снизились на 26,3% г/г. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по мнению Минфина, остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 трлн рублей в год). В октябре 2023 года объем нефтегазовых доходов превысил уровень прошлого года более чем на 27%.

Базовые нефтегазовые доходы составили 5,933 трлн рублей.

Расходы бюджета в январе-октябре составили 24,341 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7%.