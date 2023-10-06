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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Минфин оценил дефицит бюджета в январе-сентябре в 1,7 трлн рублей, или 1% ВВП

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет России в январе-сентябре, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 1,699 трлн рублей, или 1% ВВП.

Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в сентябре наблюдался профицит 662 млрд рублей.

Президент Владимир Путин 5 октября высказал ожидание, что "в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит, в районе 1% ВВП".

В действующем законе о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы содержалась информация о возможном дефиците в текущем году в размере 1,8% ВВП.

Доходы бюджета составили 19,734 трлн рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Ненефтегазовые доходы были на уровне 14,158 трлн рублей, увеличившись на 26% г/г. Поступление НДС выросло год к году на 23,5% - до 8,525 трлн рублей, налога на прибыль - на 10,7%, до 1,387 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы составили 5,575 трлн рублей и снизились на 34% г/г. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по мнению Минфина, остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 трлн рублей в год).

Базовые нефтегазовые доходы составили 5,933 трлн рублей.

Расходы бюджета в январе-сентябре составили 21,432 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,7% г/г.

Минфин Владимир Путин
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