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Минфин подтвердил прогноз дефицита бюджета по итогам года на уровне около 1% ВВП

Минфин подтвердил прогноз дефицита бюджета по итогам года на уровне около 1% ВВП
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Официальный прогноз по дефициту федерального бюджета на 2023 год на данный момент составляет порядка 1% ВВП.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В конце сентября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит может быть и меньше 2%, а в начале октября президент Владимир Путин назвал еще более оптимистичную оценку - в районе 1%.

Она остается актуальной и по состоянию на конец ноября. "Около 1% ожидается. Изначально 2% было (в прогнозе Минфина на этот год - ИФ)", - сказал Силуанов журналистам в Совете Федерации.

"Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета", - отметил министр.

В январе-октябре, по предварительным данным, дефицит бюджета составил 0,7% ВВП.

Ситуация с исполнением бюджета во второй половине года существенно изменилась: еще в конце июля Силуанов допускал, что дефицит может оказаться больше плана и достичь 2,5% ВВП.

По данным портала "Электронный бюджет", на 20 ноября доходы бюджета РФ составляли 23,04 трлн руб., расходы - 25,68 трлн, дефицит - 2,64 трлн руб.

Антон Силуанов Минфин РФ
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