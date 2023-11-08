EBay в III квартале снизил чистую прибыль на 1,3%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay в третьем квартале снизил чистую прибыль на 1,3% и дал слабый прогноз выручки на четвертый квартал.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $545 млн, или $1,03 в расчете на акцию, по сравнению с $552 млн, или $1 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 5% - до $2,5 млрд с $2,38 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль на уровне $1 на акцию при выручке в $2,5 млрд.

Валовый объем торгов через платформу компании (GMV) повысился на 2% - до $18 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют показатель не изменился.

Согласно прогнозу eBay, в четвертом квартале выручка будет находиться в диапазоне $2,47-2,53 млрд, чистая прибыль - $0,70-0,75 на акцию.

Эксперты в среднем ожидают, что выручка составит $2,6 млрд.

По итогам всего 2023 года компания прогнозирует выручку на уровне $10,02-10,08 млрд (рост на 3-4% без учета валютных колебаний), чистую прибыль - $4,53-4,58 на акцию.

Котировки акций eBay на дополнительных торгах во вторник упали на 6,7% после публикации отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость компании уменьшилась на 1,7% (до $21,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq взлетел более чем на 30%.