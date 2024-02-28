EBay в IV квартале получил чистую прибыль и выручку выше ожиданий

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay в четвертом квартале 2023 года получил чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка, а также повысил дивиденды и расширил программу обратного выкупа акций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $728 млн, или $1,4 в расчете на акцию, по сравнению с $671 млн, или $1,23 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка выросла на 2% - до $2,56 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль на уровне $1,03 на акцию при выручке в $2,51 млрд.

Валовый объем торгов через платформу компании (GMV) также повысился на 2% - до $18,6 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют показатель почти не изменился.

Согласно прогнозу eBay, в первом квартале 2024 года выручка будет находиться в диапазоне $2,5-2,54 млрд, чистая прибыль - $0,86-0,9 на акцию. Эксперты в среднем ожидали, что выручка составит $2,53 млрд.

Компания также повысила квартальные дивиденды на 8%, до 27 центов на акцию, и анонсировала дополнительный buyback на $2 млрд, расширив общую программу выкупа до $3,4 млрд.

Котировки акций eBay на дополнительных торгах во вторник выросли на 3% после публикации отчетности.