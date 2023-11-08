Производитель электромобилей Lucid сократил квартальную выручку на 29%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. сократил выручку в третьем квартале 2023 года хуже ожиданий, но сократил и чистый квартальный убыток.

Чистый убыток компании в июле-сентябре составил $631 млн, или 28 центов в расчете на акцию, по сравнению с $670 млн, или 40 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании уменьшилась до $137,8 млн со $195,5 млн годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 36 центов на акцию при выручке в $185 млн.

Lucid также снизила прогноз выпуска электромобилей на 2023 год до 8-8,5 тысячи с более чем 10 тысяч, чтобы привести его в соответствие с поставками.

Компания, основным акционером которой является суверенный фонд Саудовской Аравии, ранее сообщала, что в третьем квартале она выпустила 1,55 тысячи машин и поставила 1 457 штук.

Lucid представит 16 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе новый внедорожник премиум-класса Gravity, массовое производство которого начнется в конце 2024 года, как и было запланировано.

Компания также впервые назначила главного операционного директора. Им 4 декабря станет Марк Винтерхоф из консалтинговой Roland Berger, где он работал на автомобильном направлении. Винтерхоф обладает 27-летним опытом работы в автомобильной и софтверной индустриях, отмечается в отдельном пресс-релизе Lucid.