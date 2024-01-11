Lucid увеличила производство электромобилей в 2023 году на 17%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил производство машин в 2023 году на 17%, до 8 428 единиц.

Изначально компания рассчитывала выпустить 10-14 тысяч автомобилей в 2023 году, но ближе к концу года понизила прогноз до 8-8,5 тысяч единиц.

В 2022 году Lucid произвела 7,18 тысячи машин.

В четвертом квартале 2023 года компания выпустила 2391 автомобиль и отгрузила покупателям 1734 машин.

По итогам всего 2023 года Lucid поставила покупателям 6001 электромобиль против 4369 годом ранее.

Компания обнародует финансовые показатели за четвертый квартал 21 февраля.

За последние 12 месяцев капитализация Lucid снизилась почти на 62%.