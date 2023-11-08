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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ЦБ видит явное влияние макропруденциальных мер на потребкредитование

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит явное замедление темпов роста необеспеченного потребительского кредитования, в сегменте ипотеки есть признаки некоторого замедления, завила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.

"Что касается эффективности работы макропруденциальных мер с точки зрения влияния на темпы розничного кредитования, у нас есть пока предварительные данные, и мы видим, что влияние этих мер на необеспеченное потребительское кредитование явное. У нас происходит замедление необеспеченного потребительского кредитования", - сказала она, добавив, что на динамику потребительских ссуд влияют также макропруденциальные лимиты.

"Темпы роста ипотеки были достаточно высокими, хотя, по последним данным, может быть есть некоторое замедление, но пока интерпретировать достаточно сложно, пока мы не получим полные данные. Но это связано не только с тем, что у нас ограниченный макропруденциальный инструментарий, но и с тем, что большой объем льготных программ. Подавляющая часть новых выдач идет в рамках льготных программ, на фоне повышения ключевой ставки они еще стали более привлекательными для потребителей", - сказала Набиуллина.

При этом в сегменте рыночной ипотеки ЦБ видит снижение темпов выдач под влиянием высокой ключевой ставки и макропруденциальных мер, добавила она.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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