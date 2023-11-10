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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Банк России отметил сокращение выдачи потребкредитов в октябре

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста розничного кредитования в октябре предварительно замедлились на 1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с сентябрем под влиянием снижения выдач потребительских ссуд, говорится в комментарии Банка России о денежно-кредитных условиях и трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики.

"Кредитование физлиц, по оперативным оценкам, в октябре замедлилось, снижение месячных темпов роста составило около 1 процентного пункта. Влияние на динамику розничного портфеля в октябре оказало снижение выдач потребительских кредитов, а выдачи ипотечных кредитов сохранялись вблизи значений 2022 - первой половины 2023 года", - говорится в комментарии.

В сентябре банки нарастили портфель розничных кредитов на 2,9%. Из комментария ЦБ следует, что в октябре прирост замедлился до 1,9%.

Темпы роста розничного кредитования, по прогнозу Банка России, будут снижаться до конца 2023 года и в 2024 году на фоне ужесточения денежно-кредитных условий и возросшей склонности к сбережениям населения.

"Со стороны предложения кредитов нет оснований ожидать роста аппетита к риску в банковском секторе против замедления роста розничного кредитования: отсутствие избыточно оптимистичных ожиданий будет фундаментально ограничивать смещение к риску. Меры макропруденциальной политики также будут ограничивать перегревы в розничном сегменте и дополнять нормализацию в кредитовании населения в условиях ужесточения денежно-кредитной политики", - отмечает ЦБ.

При этом прирост корпоративного кредитования в октябре, по оперативным данным, был выше, чем в сентябре, говорится в комментарии.

Банк России
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