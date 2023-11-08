Индийская Petronet LNG пока не видит возможности покупать СПГ у России

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Индийская Petronet LNG не видит возможностей закупать сжиженный природный газ в России, заявил финансовый директор Petronet LNG Винод Кумар Мишра на видеоконференции с аналитиками.

По его словам, даже с учетом того, что Россия сократила поставки газа в Европу, сейчас нет планов поставлять этот газ в сжиженном виде, поэтому этого предложения нет на рынке.

"У них есть два проекта, один - "Ямал СПГ", а другой - "Сахалин-2", но оба они имеют долгосрочные контракты, связанные с такими покупателями как Япония и Китай, которые продолжают получать объемы от этих проектов", - добавил вице-президент по маркетингу Вивек Миттал, отметив, что другие проекты находятся в подвешенном состоянии из-за санкций.

Также он отметил, что Китай, по его мнению, "помогает русским", потребляя максимум российского газа по трубопроводу.

Винод Кумар Мишра заверил, что долгосрочных контрактов Индии на поставки энергоресурсов будет достаточно: "У Petronet - 7,5 млн тонн катарского газа, 1,42 млн тонн от Exxon Mobil, и еще 1 млн тонн, так что, можно сказать, около 10 млн тонн у нас есть. У GAIL, IOCL и GSPC также есть контракты, так что в общей сложности есть контракты (на импорт СПГ в Индию - ИФ) на 20 млн тонн".

Весной сообщалось, что власти Индии рассматривают возможность создания стратегического резерва сжиженного природного газа (СПГ) для защиты от скачков цен и дефицита товара. Отмечалось, что конкретные объемы резерва еще не обсуждались, однако Petronet LNG уже увеличивает число хранилищ в терминалах для ввоза СПГ.