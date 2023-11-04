Силуанов заявил о стабилизации курса рубля после указа по экспортной выручке

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортеров позволил стабилизировать курс рубля, он будет находиться в этих параметрах и дальше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне общества "Знание".

"Одна из причин повышенной инфляции - ослабление курса рубля. Сейчас мы приняли меры, указ президента вышел о том, что больше контроля за возвратом выручки экспортеров", - сказал министр.

По его словам, принятые меры сыграли свою роль и помогли стабилизировать курс рубля.

"И мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться", - отметил Силуанов.

Президентский указ, вводящий требование об обязательной продаже части валютной выручки, был утвержден 11 октября этого года, но не публиковался. Сообщалось, что под его действие подпали 43 группы компаний-экспортеров. В соответствии с порядком, утвержденным впоследствии правительством, начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что выделить эффект конкретно этой меры на курс достаточно проблематично. "Но продажи валют экспортерами, даже оперативные данные показывают, растут, но в этот момент выросли и цены на экспортные товары плюс к этому есть лаги поступления экспортной выручки, то есть укрепление торгового баланса в предыдущие годы тоже на этом сказывается. Поэтому, я думаю, корректно сказать, сколько именно будет приток валюты из-за этой меры, практически невозможно", - говорила она.