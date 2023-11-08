Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

В "Норникеле" ждут завершения сплита акций к апрелю 2024 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Процесс дробления номинала акций "Норникеля", с учетом всех необходимых процедур, может завершиться к апрелю 2024 года, сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков.

После одобрения сплита внеочередным собранием акционеров потребуется получить госрегистрацию на внесение изменений в решение о выпуске акций, уведомить регулятора и внести изменения в устав.

"Я надеюсь, что к апрелю следующего года мы должны это сделать", - сказал Боровиков.

Совет директоров "Норникеля" 3 ноября рекомендовал акционерам одобрить решение о дроблении акций с коэффициентом 100 к 1 ради повышения инвестиционной привлекательности бумаг и их доступности для широкого круга розничных инвесторов.

Сплит, как и запущенная ранее программа "Цифровой инвестор", способствует увеличению числа локальных инвесторов, сказал директор департамента ."Как показала практика, сверхзависимость от западного капитала ни к чему хорошему не приводит", - констатировал он.

Отвечая на вопрос о возможности выкупа сохранившейся доли зарубежных акционеров в капитале [подобные программы провели "ЛУКОЙЛ" и "Магнит"], Боровиков сказал, что концептуально эта идея интересная. Но сейчас она не в повестке, на нее нет средств, подчеркнул директор департамента.

Уставный капитал "Норникеля" состоит из 152 863 397 обыкновенных акций. Около 6,7% капитала, по данным на май прошлого года, приходилось на ADR.

Норникель Михаил Боровиков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Набиуллина отметила, что от санкций против "СПБ биржи" больше пострадали "квалы"

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

Более пяти компаний готовятся выйти на IPO на Мосбирже

Более пяти компаний готовятся выйти на IPO на Мосбирже

Сбербанк к концу года планирует увеличить сеть офисов в Крыму до 15

Нефть упала до минимума с июля и продолжает дешеветь

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });