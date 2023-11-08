В "Норникеле" ждут завершения сплита акций к апрелю 2024 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Процесс дробления номинала акций "Норникеля", с учетом всех необходимых процедур, может завершиться к апрелю 2024 года, сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков.

После одобрения сплита внеочередным собранием акционеров потребуется получить госрегистрацию на внесение изменений в решение о выпуске акций, уведомить регулятора и внести изменения в устав.

"Я надеюсь, что к апрелю следующего года мы должны это сделать", - сказал Боровиков.

Совет директоров "Норникеля" 3 ноября рекомендовал акционерам одобрить решение о дроблении акций с коэффициентом 100 к 1 ради повышения инвестиционной привлекательности бумаг и их доступности для широкого круга розничных инвесторов.

Сплит, как и запущенная ранее программа "Цифровой инвестор", способствует увеличению числа локальных инвесторов, сказал директор департамента ."Как показала практика, сверхзависимость от западного капитала ни к чему хорошему не приводит", - констатировал он.

Отвечая на вопрос о возможности выкупа сохранившейся доли зарубежных акционеров в капитале [подобные программы провели "ЛУКОЙЛ" и "Магнит"], Боровиков сказал, что концептуально эта идея интересная. Но сейчас она не в повестке, на нее нет средств, подчеркнул директор департамента.

Уставный капитал "Норникеля" состоит из 152 863 397 обыкновенных акций. Около 6,7% капитала, по данным на май прошлого года, приходилось на ADR.