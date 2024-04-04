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"Норникель" завершил сплит акций, торги возобновятся 8 апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "Норникель" завершил дробление акций с коэффициентом 100, сообщила компания.

Конвертация акций была проведена по данным записей на счетах, открытых регистратором, который ведет реестр владельцев акций "Норникеля", на день конвертации.

В результате конвертации одна акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 1 копейка каждая. Количество обыкновенных акций после дробления - 15 286 339 700 штук.

Возобновление торгов на "Мосбирже" запланировано на 8 апреля.

"Менеджмент инициировал сплит для повышения инвестиционной привлекательности компании, и это серьезный шаг навстречу розничному инвестору. Дробление акций позволит сделать их более ликвидными и доступными широкому кругу лиц. Надеемся, что этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию как акционерной базы "Норникеля", так и российского фондового рынка в целом", - заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин.

В декабре акционеры "Норникеля" на внеочередном собрании приняли решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом 100.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 36,6% акций "Норникеля". En+ Group контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.

Владимир Потанин Норникель Мосбиржа
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