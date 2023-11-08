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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Топ-менеджер "Росатома" Ляхова сменит Панькова во главе группы "Дело"

Также сменится президент входящего в группу "Трансконтейнера"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором "Управляющей компании "Дело"" станет директор по развитию бизнеса госкорпорации "Росатом" Екатерина Ляхова, на этом посту она сменит Дмитрия Панькова, сообщила группа "Дело".

Ляхова при этом сохраняет свою должность в госкорпорации.

Соответствующие корпоративные процедуры будут проведены до конца ноября 2023 года.

Паньков был назначен главой УК группы "Дело" в октябре 2021 года, ранее занимал пост старшего вице-президента по корпоративному управлению, праву и M&A группы.

Ляхова окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция", Высшую школу бизнеса МГУ им. М.Ю. Ломоносова (программа МВА), Школу менеджмента университета Антверпена (Antwerp Management School, программа EMBA). С 2000 по 2007 год она работала на руководящих позициях в ГК "Ренова". В 2008-2009 годах возглавляла управляющую компанию аэропорта "Кольцово". С 2010 года перешла на позицию вице-президента по корпоративному управлению "ТВЭЛа" (дочерняя компания "Росатома"). С 2011 года занимает различные руководящие должности в структурах "Росатома", возглавляет совет директоров АО "Атомэнергопром", с 2019 года входит в совет директоров ООО "УК "Дело", с 2022 года - в совет директоров ПАО "Трансконтейнер".

Группа "Дело" также сообщила о кадровых изменениях в руководстве "Трансконтейнера" (входит в "Дело"). Президентом ПАО "Трансконтейнер" вместо Виталия Евдокименко будет назначен Михаил Концерев. Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что Евдокименко покидает компанию.

Концерев окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности "Управление материальными ресурсами", а также нидерландскую Высшую школу. С 2019 года возглавляет "Управляющая компания группа ВГС", которая специализируется на управлении активами в сфере ремонта и технического обслуживания железнодорожного подвижного состава РЖД.

Росатом Трансконтейнер Екатерина Ляхова Дмитрий Паньков Группа Дело
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