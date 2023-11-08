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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Источники сообщили, что глава "Трансконтейнера" Евдокименко покинет компанию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело) Виталий Евдокименко в ближайшее время покинет компанию. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники на рынке контейнерных ж/д перевозок.

В группе "Дело" и "Трансконтейнере" информацию не комментируют.

По словам одного из источников, в ближайшее время должен состояться совет директоров ж/д оператора с повесткой о смене главы компании.

Совет директоров "Трансконтейнера" назначил Евдокименко президентом компании в сентябре 2022 года, на этом посту он сменил Александра Исурина. Евдокименко с 2020 года занимал пост советника президента ООО "УК "Дело", в совете директоров "Трансконтейнера" возглавлял комитет по стратегии.

Евдокименко родился в 1962 году. Окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1984-2003 годах работал на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД). С 1997 по 1998 год был директором по железнодорожному транспорту "Новороссийского морского торгового порта". С 2004 по 2010 год занимал пост заместителя руководителя Федеральной службы по тарифам РФ. В 2010-2015 годах - генеральный директор АО "Федеральная грузовая компания". С 2016 по 2020 год являлся советником генерального директора ООО "Транспортно-логистическая компания".

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ, собственник парка контейнеров из 141 тыс. единиц вместимостью около 219 тыс. TEU и 40 тыс. фитинговых платформ. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

Трансконтейнер Дело Виталий Евдокименко
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