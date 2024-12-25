"Трансмашхолдинг" станет партнером "Росатома" и Шишкарева в группе "Дело"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Росатом", основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев и АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании, сообщает РБК со ссылкой на стороны сделки.

На первом этапе сделки ТМХ выкупит 1% управляющей компании "Дело" у ее основателя и крупнейшего бенефициара Шишкарева (владел контролирующей долей 51%). Доля госкорпорации "Росатом" в компании сохранится на уровне 49%. По завершении сделки ТМХ представит кандидата на должность гендиректора компании.

До конца 2025 года стороны планируют закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определят бизнес-модель и систему управления будущей компании. Стороны рассчитывают в дальнейшем привлечь в капитал компании новых стратегических или институциональных инвесторов.

Сумму и другие условия сделки стороны не раскрывают, отмечает РБК.

В ТМХ, группе компаний "Дело" и "Росатоме" "Интерфаксу" не стали комментировать эту информацию.

По данным источника "Интерфакса" на транспортном рынке, "Росатом" намерен войти в капитал "Трансмашхолдинга". При этом, по его словам, предполагается, что акционеры ТМХ получат долю "Росатома" в группе компаний "Дело".

По словам другого собеседника агентства, речь не идет о выходе "Росатома" из капитала ГК "Дело". Гендиректором УК "Дело" вскоре будет назначен представитель ТМХ, который сменит на этом посту директора по развитию бизнеса "Росатома" Екатерину Ляхову, сказал источник.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51% акций, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".