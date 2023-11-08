В Казахстане регулятор разрешил банкам использовать рейтинги российского АКРА

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана одобрило использование банками страны рейтингов от российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщила пресс-служба АРРФР.

"По итогам проведенной оценки рейтинги АКРА признаны агентством для применения финансовыми организациями в целях соблюдения пруденциальных нормативов и лимитов", - говорится в сообщении.

Сейчас на рынке Казахстана применяются также рейтинги трех международных агентств: Standard & Poor's, Moody's и Fitch, напомнил регулятор.

В июле 2023 года АРРФР приняло постановление № 67, которое устанавливает критерии признания других иностранных рейтинговых агентств.

Признание зарубежного рейтингового агентства проводится по 18 критериям, в том числе наличию минимального капитала, внедрению соответствующих международным стандартам методологии и моделей рейтингования, систем корпоративного управления, обеспечению защиты и конфиденциальности информации и т.д.

"Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило соответствие установленным критериям", - отмечается в пресс-релизе.

Рейтинговое агентство АКРА было учреждено в 2015 году, присваивает кредитные рейтинги всем категориям эмитентов, в том числе в сфере исламского финансирования (сукук), а также ESG-оценки.

АКРА открыло филиал в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) в 2019 году. Как сообщалось, одной из задач филиала была разработка национальной рейтинговой шкалы для республики.