Выпуск цифровых финансовых активов впервые в России получил кредитный рейтинг

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) ООО "ПР-Лизинг" кредитный рейтинг на уровне ВВВ+(RU). Это первый случай в РФ, когда рейтинг был присвоен выпуску ЦФА.

Выпуск ЦФА состоялся в октябре 2023 года на платформе "Атомайз", ему был присвоен тикер NDM_13. Выпуск представляет собой цифровой долг "ПР-Лизинг" (ЦФА с выплатой регулярного дохода, аналогичного купону по облигациям - ИФ) с доходностью 14% годовых. Срок выпуска - три года, его объем - 50 млн рублей.

По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает выпущенные ЦФА, обеспеченные правами денежных требований, как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании, сообщает агентство.

"В соответствии с методологией АКРА уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "ПР-Лизинга" - BBB+(RU)", - отмечает АКРА.

Агентство не учитывало потенциального влияния операционного риска на исполнение обязательств по ЦФА, так как риск компенсируется механизмами обеспечения бесперебойного функционирования системы, а политика безопасности оператора информационной системы (ОИС, "Атомайз") основывается на нормативных документах Банка России.

Агентство также не оценивало влияние кредитного риска оператора информсистемы на исполнение обязательств по ЦФА с учетом наличия регуляторных требований о передаче функционала ОИС в случае реализации такого риска, практическая имплементация которого ожидается в течение 2024 года.

АКРА в октябре подтвердило кредитный рейтинг ООО "ПР-Лизинг" и его облигаций на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный. Изменение связано с сохранением тенденции роста активов компании темпами, опережающими рост прибыли. Это способно повлечь за собой снижение оценки достаточности капитала и может в целом отразиться на уровне рейтинга, сообщало агентство.

"ПР-Лизинг" - средняя по размеру универсальная лизинговая компания, занимающаяся преимущественно финансовым лизингом транспортных средств и оборудования для клиентов из различных отраслей и регионов Российской Федерации. Компания является крупнейшим активом группы "Простые решения", в которую помимо нее входят лизинговая компания ООО "ПР-Лизинг.ру" и несколько предприятий, занимающихся другими направлениями деятельности.

АКРА в сентябре первым из российских рейтинговых агентств сообщило об утверждении методологии присвоения кредитных рейтингов ЦФА. Сообщалось, что в рамках применения этой методологии агентство планирует осуществлять анализ ключевых особенностей рейтингуемых выпусков ЦФА, а также выявлять первичные факторы, определяющие кредитное качество рассматриваемых инструментов, и выбирать профильную методологию для анализа каждого из таких факторов.