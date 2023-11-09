Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банк России надеется, что механизм обмена заблокированными активами инвесторов, для реализации которого в среду был выпущен президентский указ, заработает на практике, но это зависит не только от РФ - требуется согласие зарубежных регуляторов, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, по бюджету и налогам и по экономполитике.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тыс. рублей. По ее словам, под этот критерий подпадают более 80% инвесторов, чьи активы оказались заблокированными из-за санкций.

Накануне был опубликован указ президента РФ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", создающий законодательные возможности для проведения "обмена" заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов.

Совет директоров Банка России должен будет установить порядок и сроки взаимодействия профессиональных участников рынка с инвесторами и организатором процесса обмена активами, а также особенности идентификации нерезидентов для участия в нем.

Как отмечается в распространенном в четверг пресс-службой Минфина комментарии к опубликованному документу, государство в организации самого обмена участвовать не будет. Механизм будет полностью добровольным для всех участников рынка, в нем будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг.

Нерезиденты смогут выкупить заблокированные иностранные ценные бумаги за счет средств на своих счетах типа "С". Сделки будут заключаться "путем проведения торгов". Условия их проведения должна установить правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Выкупаемые нерезидентами иностранные бумаги будут зачисляться на специальные транзитные счета депо, открытые российскими депозитариями на их имя. Затем эти бумаги на основании поручений нерезидентов будут списываться на счета, открытые в иностранных организациях.

Совокупная начальная стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, ограничена суммой в 100 тыс. рублей.

О том, что Минфина и ЦБ работают над подготовкой указа президента, министр финансов Антон Силуанов сообщил в августе. По приведенным им оценкам, активы на тот момент были заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей.