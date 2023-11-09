Kinross в III квартале увеличил производство золота на 11% до 585 тысяч унций

Kinross отмечает рекордное производство на Tasiast в Мавритании, рост производства на Paracatu в Бразилии и хорошие показатели La Coipa в Чили. На проекте Manh Choh на Аляске начались предварительные вскрышные работы, запуск производства намечен на первое полугодие следующего года.

Основные показатели группы Kinross Gold, только продолжающиеся операции:

Показатель III кв. 2023 III кв. 2022 Динамика 9 месяцев 2023 9 месяцев 2022 Динамика Производство, тыс. унций золотого эквивалента 585,449 529,155 11% 1 606,507 1 361,554 18% Продажи, тыс. унций золотого эквивалента 571,248 494,413 16% 1 614,547 1 307,219 24% Средняя цена реализации, $ за унцию золота 1929 1732 11% 1935 1821 6% Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента 911 941 -3% 931 979 -5% AISC, $ на унцию золотого эквивалента 1296 1282 1% 1303 1287 1% Выручка, $ млн 1 102,4 856,5 29% 3 124,0 2 378,9 31% Операционная прибыль, $ млн 226,2 111,3 103% 607,9 277,8 119% Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн 109,7 65,9 66% 350,9 137,9 154% Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн 144,6 68,7 110% 399,8 174,9 129% Capex 283,9 197,3 44% 787,0 447,4 76% FCF 122,9 (24,1) - 407,4 80,8 404%

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.