Kinross в III квартале увеличил производство золота на 11% до 585 тысяч унций
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold в III квартале 2023 года произвел 585 тысяч унций золотого эквивалента, сообщила компания. Это на 11% больше, чем годом ранее (без учета выбывших активов).
Kinross отмечает рекордное производство на Tasiast в Мавритании, рост производства на Paracatu в Бразилии и хорошие показатели La Coipa в Чили. На проекте Manh Choh на Аляске начались предварительные вскрышные работы, запуск производства намечен на первое полугодие следующего года.
Основные показатели группы Kinross Gold, только продолжающиеся операции:
|Показатель
|III кв. 2023
|III кв. 2022
|Динамика
|9 месяцев 2023
|9 месяцев 2022
|Динамика
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|585,449
|529,155
|11%
|1 606,507
|1 361,554
|18%
|Продажи, тыс. унций золотого эквивалента
|571,248
|494,413
|16%
|1 614,547
|1 307,219
|24%
|Средняя цена реализации, $ за унцию золота
|1929
|1732
|11%
|1935
|1821
|6%
|Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента
|911
|941
|-3%
|931
|979
|-5%
|AISC, $ на унцию золотого эквивалента
|1296
|1282
|1%
|1303
|1287
|1%
|Выручка, $ млн
|1 102,4
|856,5
|29%
|3 124,0
|2 378,9
|31%
|Операционная прибыль, $ млн
|226,2
|111,3
|103%
|607,9
|277,8
|119%
|Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн
|109,7
|65,9
|66%
|350,9
|137,9
|154%
|Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн
|144,6
|68,7
|110%
|399,8
|174,9
|129%
|Capex
|283,9
|197,3
|44%
|787,0
|447,4
|76%
|FCF
|122,9
|(24,1)
|-
|407,4
|80,8
|404%
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.