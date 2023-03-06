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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Компания Свиблова завершила покупку полиметаллического проекта Кун-Манье

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Amur Minerals закрыла сделку по продаже никелево-полиметаллического проекта Кун-Манье в Амурской области фирме "Беринг Металс", подконтрольной Владиславу Свиблову.

Как отмечает глава Amur Minerals Робин Янг (его слова приводятся в сообщении компании), задержка закрытия сделки была связана с потенциальными санкциями и рисками, относящимися к третьей стороне, участвовавшей в переводе средств. Акционеры Amur Minerals одобрили продажу Кун-Манье еще в августе.

Сумма сделки составила $35 млн, покупатель уже перевел средства. Из полученных денег Amur Minerals планирует выплатить спецдивиденды 1,8 пенса на акцию, а потом искать новые проекты для приобретения.

ТЭО проекта Кун-Манье предполагает переработку 12,4 млн тонн руды в год, capex до начала производства оценен в $1,14 млрд.

Свиблов – выходец из сферы недвижимости, в 2019 году инвестировал в Озерное полиметаллическое месторождение, а потом стал собирать портфель золотодобывающих активов. В 2020 году он купил Highland Gold, а также рудники Дархан и Дарасун, в 2021 году – Trans-Siberian и "Золото Камчатки". По подсчетам Союза золотопромышленников РФ, структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота. Летом 2022 года Свиблов выкупил российские активы группы Kinross.

Кун-Манье Amur Minerals Владислав Свиблов Амурская область
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