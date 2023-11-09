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Поправки о контроле за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам прошли II чтение

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий контроль за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам для предотвращения уклонения от уплаты налогов и занижения выручки с тем, чтобы при продаже, прежде всего товаров биржевой торговли, компании использовали рыночные цены.

Эти поправки были представлены в комитете по бюджету Госдумы в начале недели в рамках второго чтения налогового законопроекта № 448566-8 из бюджетного пакета.

"Основной целью (поправок - ИФ) является ужесточение контроля за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам с целью уклонения от уплаты налогов, вот тот комплекс мер, который предлагается, он предлагается для этого", - сказал тогда глава комитета Андрей Макаров.

"Да, борьба с занижением выручки, с тем, чтобы рыночные цены использовались при продаже товаров биржевой торговли", - согласился замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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Среди предложений Минфина - расширение перечня лиц, которые будут признаваться взаимозависимыми; раскрытие цепочки перепродаж вне России; повышение в 10 раз штрафов за непредставление сведений по контролируемой сделке; переход на использование медианного значения рыночного интервала цены, вместо минимального, при выявлении нерыночных цен в сделках при доначислении налогов.

Сейчас взаимозависимыми могут быть признаны любые налогоплательщики: физические и юридические лица, ИП. Всего в Налоговом кодексе прописано 11 критериев взаимозависимости, среди которых: наличие у компании или физлица определенной доли уставного капитала, которая дает право голоса; наличие у физлица должностных полномочий, а у юрлица правового статуса, которые позволяют управлять действиями компании; наличие родственных связей между физлицами.

Минфин предлагает добавить еще три критерия взаимозависимости: если физическое лицо владеет более чем 25% долей в двух организациях и имеет полномочия назначать руководителя или состав коллегиального исполнительного органа в обеих организациях, то эти организации считаются взаимозависимыми; лицо и организация, которые считаются контролирующим и контролируемой иностранной компанией в соответствии со статьей 25.13 Налогового кодекса (речь идет о так называемых КИК, контролируемых иностранных компаниях), также признаются взаимозависимыми; организации, которые считаются контролируемыми иностранными компаниями и имеют одно и то же контролирующее лицо, также обретают статус взаимозависимых.

"Здесь расширяется объект взаимозависимых лиц и, соответственно, расширяется перечень тех сделок, которые будут попадать под контроль за трансфертными ценами", - объяснил Сазанов.

Кроме того, уточняется документация, которая представляется по сделкам.

"Если идет сделка в области внешней торговли со взаимозависимыми лицами, то необходимо будет в рамках сведений о контролируемых сделках раскрывать цепочку перепродажи, которая находится за пределами РФ, чтобы понимать, применялись ли рыночные цены в сделках между взаимозависимыми лицами", - сказал Сазанов.

Также уточняется информация о предоставляемой отчетности: те организации и те группы компаний, которые осуществляют сделки в области внешней торговли и активы которых в основном расположены в России, должны будут предоставлять консолидированную финансовую отчетность по такой группе компаний, а также финансовую отчетность по компаниям, которые участвуют в рамках группы в сделках в области внешней торговли.

"Кроме того, ужесточаются штрафы за непредставление сведений, а также документации по контролируемой сделке", - отметил Сазанов.

Сейчас штраф за непредставление документации по международной группе компаний в установленный срок по национальной документации и по глобальной документации составляет 100 тысяч рублей. Предлагается увеличить его в 10 раз, до 1 млн рублей. Кроме того, намереваются ввести штрафы за непредставление в установленный срок документации относительно конкретной сделки (группы однородных сделок) в размере 500 тысяч рублей и консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний, содержащей недостоверные сведения - в размере 1 млн рублей за каждый факт такого нарушения.

Предусматривается налогообложение у источника в России доходов иностранных лиц, если они были получены в результате отклонения цен в сделках от рыночных. То есть разница между рыночной ценой и фактически использованной в сделке признается выплатой дивидендов и, соответственно, в отношении такой выплаты возникает налог у источника.

"Вводится, по сути, налог на дивиденды. В том случае, если в контролируемых сделках применяются нерыночные цены, то разница между рыночной ценой и той ценой фактической, которая использовалась в сделке, будет признаваться как выплаты дивидендов и такие выплаты дивидендов будут облагаться налогом у источника в размере 15%. Кроме того, за использование нерыночных цен в сделках, по большому счету, штрафные санкции, по совокупности составят 50% от той суммы, на которую была занижена цена сделки в области внешней торговли", - пояснил Сазанов.

Еще одна новация - переход на использование медианного значения рыночного интервала цен вместо минимального при доначислении налогов. "Сейчас, если ФНС выявляет нерыночные цены в сделках, то доначисляются налоги, исходя из минимальной цены рыночного интервала, теперь происходит ужесточение этого требования, доначисление будет осуществляться до медианного значения интервала", - объяснил замминистра. Он напомнил, что рыночный интервал, если это товар биржевой торговли, определяется исходя из биржевых цен в тот день, когда осуществляется сделка на бирже, а если это небиржевые товары, то исходя из сделок невзаимозависимых лиц, которые осуществлялись налогоплательщиком.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Андрей Макаров Алексей Сазанов Минфин ФНС Госдума
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