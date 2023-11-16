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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Источники сообщили о возвращении во II чтение проекта о выплатах топливного демпфера

Будут обсуждены изменения, касающиеся трансфертного ценообразования

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Принятый во втором чтении законопроект (№ 448566-8) о возврате выплат по топливному демпферу и налоговым изменениям, которые должны компенсировать бюджету увеличивающиеся расходы, направляется снова во второе чтение - т.е. документ будет пересмотрен, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В то же время, по словам нескольких источников, показатели относительно демпфера править не планируется, обсуждаются изменения, касающиеся трансфертного ценообразования.

Вечером 16 ноября комитет Госдумы по бюджету проведет заседание и рассмотрит эти поправки. 17 ноября законопроект должны принять уже сразу во втором и третьем чтениях, говорят источники агентства.

Поправки, ужесточающие контроль за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам, были предложены Минфином. Их цель - предотвращение уклонения от уплаты налогов и занижения выручки с тем, чтобы при продаже, прежде всего товаров биржевой торговли, компании использовали рыночные цены. Среди предложений Минфина - расширение перечня лиц, которые будут признаваться взаимозависимыми; раскрытие цепочки перепродаж вне России; повышение в 10 раз штрафов за непредставление сведений по контролируемой сделке; переход на использование медианного значения рыночного интервала цены, вместо минимального, при выявлении нерыночных цен в сделках при доначислении налогов.

Минфин Госдума
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