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Банк Англии проверит сценарий резкого скачка доходностей бондов в ходе стресс-тестов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Банк Англии проведет дополнительный стресс-тест для 53 крупных фининститутов страны, в котором проверит сценарий резкого повышения доходностей государственных и корпоративных облигаций для бизнеса банков.

В пресс-релизе ЦБ тестируемый сценарий назван жестким, но правдоподобным.

Он предусматривает, в частности, резкий подъем доходностей гособлигаций Великобритании (+115 базисных пунктов (б.п.) для десятилетних бондов), скачок процентных ставок корпоративных облигаций с рейтингами инвестиционного уровня примерно на 130 б.п., а также повышение доходностей госбумаг других стран (+75 б.п. для десятилетних US Treasuries).

"Этот сценарий предполагает внезапный, резкий шок для глобальных финансовых рынков в связи с неожиданной кристаллизацией геополитической напряженности, - отмечается в сообщении Банка Англии. - В финансовом секторе этот шок усиливается".

В стресс-тесте примут участие в том числе Barclays, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Aviva, Pimco и Man Group. При этом британский ЦБ не намерен оценивать устойчивость отдельных кредитных организаций, а хочет понять, каким образом их поведение в стрессовых условиях скажется на финансовой стабильности.

Barclays Goldman Sachs JPMorgan Chase US Treasuries Банк Англии Великобритания Aviva
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