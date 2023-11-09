Акционеры Fix Price утвердили редомициляцию компании в Казахстан

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ритейлера Fix Price одобрили смену юрисдикции с Кипра в Казахстан, говорится в сообщении ритейлера.

Решение было принято на внеочередном собрании акционеров 9 ноября.

Fix Price планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже после завершения процесса редомициляции.

Компания будет зарегистрирована на территории Международного финансового центра "Астана" в Казахстане ("МФЦА").

Также акционеры утвердили новый меморандум и устав компании, который будет действовать после редомициляции.

Fix Price, в частности, ведет операционную деятельность в Казахстане. На 30 сентября сеть состояла из 262 магазинов, в стране работают 1,6 тыс. сотрудников.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Кроме РФ компания работает в девяти странах. На конец июня сеть объединяла 6 039 магазинов, в том числе 5 372 собственных и 667 франчайзинговых. В РФ работало 5 428 магазинов, в том числе 4 872 собственных.