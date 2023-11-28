Fix Price подтвердил намерение сохранить листинг GDR на Лондонской бирже

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price намерен сохранить программу глобальных депозитарных расписок (GDR) и листинг на Московской и Лондонской биржах, говорится в сообщении компании.

Компания подтвердила эти планы в связи с поступающими вопросами от инвесторов в свете процесса редомициляции Fix Price в Казахстан. Также планируется сохранить листинг на международной бирже Астаны.

"Компания подтверждает, что в настоящий момент не планирует выкуп или обмен своих GDR", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания в очередной раз подтвердила, что прорабатывает варианты по выплате дивидендов всем акционерам с учетом текущей регуляторной среды.

В начале ноября акционеры Fix Price одобрили смену юрисдикции с Кипра в Казахстан. Компания будет зарегистрирована на территории Международного финансового центра "Астана" в Казахстане ("МФЦА").

Fix Price, в частности, ведет операционную деятельность в Казахстане. На 30 сентября сеть состояла из 262 магазинов, в стране работают 1,6 тыс. сотрудников.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Кроме РФ компания работает в 8 странах за рубежом. На конец сентября сеть объединяла 6 162 магазина, в том числе 5 476 собственных и 686 франчайзинговых. В РФ имеется 5 537 магазинов, в том числе 4 966 собственных.