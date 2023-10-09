Fix Price планирует редомициляцию с Кипра в Казахстан

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price может сменить юрисдикцию с Кипра на Казахстан, говорится в сообщении ритейлера.

Этот вопрос может быть одобрен на внеочередном собрании акционеров 9 ноября.

Fix Price планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже после завершения процесса редомициляции.

Предполагается, что компания может быть зарегистрирована на территории Международного финансового центра "Астана" в Казахстане ("МФЦА").

Также акционеры могут утвердить новый меморандум и устав компании после редомициляции. Для этого будет проведено отдельное внеочередное собрание, которое состоится в тот же день, 9 ноября.

Fix Price, в частности, ведет операционную деятельность в Казахстане. На 30 сентября сеть состояла из 262 магазинов, в стране работают 1,6 тыс. сотрудников.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Кроме РФ компания работает в 9 странах. На конец июня сеть объединяла 6 039 магазинов, в том числе 5 372 собственных и 667 франчайзинговых. В РФ работало 5 428 магазинов, в том числе 4 872 собственных.