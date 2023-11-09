Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Nvidia разработала новые процессоры для китайского рынка

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. разработала три новых процессора для китайского рынка, сообщает STAR Market Daily со ссылкой на источники в отрасли.

Новые чипы называются HGX H20, L20 PCIe и L2 PCIe и представляют собой модифицированные версии популярного H100, который используется для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Nvidia может представить их уже на следующей неделе, пишет издание.

В октябре компания сообщила, что американские власти ввели ограничения на поставки в Китай ряда ее чипов, включая A100, A800, H100, H800 и L40S.

Nvidia Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Volkswagen приостановила выпуск ряда электромобилей из-за нехватки моторов

Volkswagen приостановила выпуск ряда электромобилей из-за нехватки моторов

СД "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев выше прогнозов рынка

СД "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев выше прогнозов рынка

В Банке России рекомендовали "СПБ бирже" искать новые ниши

Акционеры Fix Price утвердили редомициляцию компании в Казахстан

Глава "Росатома" ждет успешного развития Севморпути после передачи ГК акций ДВМП

Минпромторг РФ временно приостановил поддержку новых проектов КППК

Американские депозитарные акции Ozon исключены из листинга на Nasdaq

Минпромторг пока не видит риска значительного роста цен на продукты

ЦБ РФ увидел первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса

Поправки о возвращении полного демпфера по топливу прошли II чтение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });