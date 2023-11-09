Nvidia разработала новые процессоры для китайского рынка

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. разработала три новых процессора для китайского рынка, сообщает STAR Market Daily со ссылкой на источники в отрасли.

Новые чипы называются HGX H20, L20 PCIe и L2 PCIe и представляют собой модифицированные версии популярного H100, который используется для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Nvidia может представить их уже на следующей неделе, пишет издание.

В октябре компания сообщила, что американские власти ввели ограничения на поставки в Китай ряда ее чипов, включая A100, A800, H100, H800 и L40S.