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Nvidia надеется получить разрешение поставлять мощные чипы в Китай

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. по-прежнему рассчитывает поставлять высокопроизводительные процессоры в Китай, заявил журналистам в Сингапуре глава компании Дженсен Хуан. Об этом пишет The Wall Street Journal.

2 декабря министр торговли США Джина Раймондо, сославшись на интересы национальной безопасности, предостерегла американские компании от продажи в КНР чипов, предназначенных для использования в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом писала Asia Financial.

"Мы намерены не допускать поставки в Китай технологий, которые могут делать много разных вещей, так что если вы переделываете чипы так, чтобы они работали с ИИ... я на следующий же день введу меры контроля, - сказала министр на полях оборонного форума в Калифорнии. - Мы не можем позволить Китаю получить эти чипы. Точка".

Издание STAR Market Daily со ссылкой на источники в ноябре сообщало, что Nvidia разработала для китайского рынка модифицированные версии популярного процессора H100, который используется для обучения ИИ-моделей. Сама компания в октябре заявила, что американские власти ввели ограничения на поставки в КНР ряда ее чипов, включая H100.

"Сейчас наш план - продолжать сотрудничать с правительством США для создания новой продукции, которая будет соответствовать новым требованиям", - заявил Хуан в Сингапуре.

При этом он не подтвердил информацию о разработке новых чипов, но отметил согласие компании с американскими экспортными правилами.

Джина Раймондо Nvidia Китай США Сингапур Дженсен Хуан
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