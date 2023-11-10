"Мегафон" выплатит 10 млрд руб. дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 10 млрд рублей, или 16,13 рубля на акцию, сообщила компания.

Решение принято на внеочередном собрании 9 ноября.

"Мегафон" на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

В I полугодии текущего года выручка "Мегафона" по МСФО составила 209,89 млрд рублей, увеличившись на 13% год к году. OIBDA выросла на 24,4% - до 94,2 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась в 2,3 раза и составила 26,9 млрд рублей.

В августе компания сообщала, что выплатила дивиденды из прибыли прошлых лет на сумму 26 млрд рублей, или 41,94 рубля на акцию.