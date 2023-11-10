Немецкая OBI подала иск к экс-"дочке" в России
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Немецкая OBI GmbH подала иск в Арбитражный суд Московской области против своего бывшего российского актива ООО "ОБИ ФЦ".
Согласно картотеке арбитражных дел, иск был подан 7 ноября. Подробности дела не указаны, иск к производству пока не принят.
"Интерфакс" направил запрос в немецкую компанию.
OBI в марте 2022 года закрыла российские магазины (всего их 27) и приостановила операции в РФ. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса.
Менее чем за год ООО "ОБИ ФЦ" сменило уже четырех владельцев. Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас юрлицо полностью принадлежит АО "Аллонж".
Компанию-владельца возглавляет Марьяна Гилясова. Она также является генеральным директором и единственным владельцем ООО "Торговый комплекс "Синдика-О" - одного из юрлиц холдинга "Синдика", принадлежащего экс-президенту Кабардино-Балкарии и сенатору Арсену Канокову.