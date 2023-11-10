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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Немецкая OBI подала иск к экс-"дочке" в России

Немецкая OBI подала иск к экс-"дочке" в России
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Немецкая OBI GmbH подала иск в Арбитражный суд Московской области против своего бывшего российского актива ООО "ОБИ ФЦ".

Согласно картотеке арбитражных дел, иск был подан 7 ноября. Подробности дела не указаны, иск к производству пока не принят.

"Интерфакс" направил запрос в немецкую компанию.

OBI в марте 2022 года закрыла российские магазины (всего их 27) и приостановила операции в РФ. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса.

Менее чем за год ООО "ОБИ ФЦ" сменило уже четырех владельцев. Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас юрлицо полностью принадлежит АО "Аллонж".

Компанию-владельца возглавляет Марьяна Гилясова. Она также является генеральным директором и единственным владельцем ООО "Торговый комплекс "Синдика-О" - одного из юрлиц холдинга "Синдика", принадлежащего экс-президенту Кабардино-Балкарии и сенатору Арсену Канокову.

OBI ОБИ ФЦ
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