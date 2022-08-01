Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Германская OBI GmbH, владевшая в Россию сетью из 27 DIY-магазинов OBI, закрыла сделку по продаже российского бизнеса, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Речь идет о продаже шести юридических лиц. По условиям сделки, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% - бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса "третьим лицам". Будет ли это Лиокумович или кто-то еще, пока неизвестно.

Сумма сделки, по данным одного из источников, символическая - 1 евро. ФАС одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmbH.

"Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH: когда она уже была готова списать свой российский бизнес, он мог предложить свои услуги, рассуждает один из источников, близких к сделке. Знакомые бизнесмена называют его "профессиональным переговорщиком". OBI, по его словам, будет самым маленьким из его бизнесов", - пишут "Ведомости", уточняя, что "все остальные его компании работают за рубежом".

По данным газеты, новые владельцы уже начали привлекать топ-менеджеров в российское подразделение OBI. Его генеральным директором назначен бывший управляющий директор "Перекресток Впрок" Леонид Довладбегян, сообщил источник, близкий к OBI. Представитель Довладбегяна эту информацию подтвердил. 18 июля "Перекресток Впрок" сообщал, что топ-менеджер "принял решение уйти в другие проекты вне группы".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ГИСК Мах" специализируется на разработке строительных проектов. Владельцем компании указан Илья Колобков, который также владеет долей в ООО "Самис", работающем в сфере строительства, и ООО "Московский институт экзистенциальных исследований".

В марте OBI закрыла российские магазины и приостановила операции в России. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса. Временным управляющим активами для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы "Аудит груп" и юридического агентства "Сезар консалтинг" Борис Любошиц.

OBI работала в России с 2003 года, у нее было 4,9 тысячи сотрудников в стране.

OBI Германия Мах Йозеф Лиокумович ФАС Tengelmann Group Леонид Довладбегян Илья Колобков Самис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Странам ОПЕК+ c августа разрешено увеличить нефтедобычу на 648 тыс. б/с

Странам ОПЕК+ c августа разрешено увеличить нефтедобычу на 648 тыс. б/с

Тарифная квота на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отхода чермета продлена до конца года

Глава ЕК сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС

Глава ЕК сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС

"Газпром" прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора

Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск заработал в штатном режиме

Европейский рынок акций вырос в июле максимально с ноября 2020 года

ЦБ обсуждает с участниками рынка разные сценарии санкций и их последствий

"Газпром" на десять дней остановит Сургутский завод стабилизации конденсата

Источник сообщил, что ОПЕК+ в июне отставала от плана по добыче нефти на 2,84 млн б/с

Источник сообщил, что ОПЕК+ в июне отставала от плана по добыче нефти на 2,84 млн б/с

Решетников отметил, что ситуация в экономике РФ складывается лучше, чем ожидалось весной

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });