OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Германская OBI GmbH, владевшая в Россию сетью из 27 DIY-магазинов OBI, закрыла сделку по продаже российского бизнеса, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Речь идет о продаже шести юридических лиц. По условиям сделки, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% - бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса "третьим лицам". Будет ли это Лиокумович или кто-то еще, пока неизвестно.

Сумма сделки, по данным одного из источников, символическая - 1 евро. ФАС одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmbH.

"Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH: когда она уже была готова списать свой российский бизнес, он мог предложить свои услуги, рассуждает один из источников, близких к сделке. Знакомые бизнесмена называют его "профессиональным переговорщиком". OBI, по его словам, будет самым маленьким из его бизнесов", - пишут "Ведомости", уточняя, что "все остальные его компании работают за рубежом".

По данным газеты, новые владельцы уже начали привлекать топ-менеджеров в российское подразделение OBI. Его генеральным директором назначен бывший управляющий директор "Перекресток Впрок" Леонид Довладбегян, сообщил источник, близкий к OBI. Представитель Довладбегяна эту информацию подтвердил. 18 июля "Перекресток Впрок" сообщал, что топ-менеджер "принял решение уйти в другие проекты вне группы".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ГИСК Мах" специализируется на разработке строительных проектов. Владельцем компании указан Илья Колобков, который также владеет долей в ООО "Самис", работающем в сфере строительства, и ООО "Московский институт экзистенциальных исследований".

В марте OBI закрыла российские магазины и приостановила операции в России. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса. Временным управляющим активами для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы "Аудит груп" и юридического агентства "Сезар консалтинг" Борис Любошиц.

OBI работала в России с 2003 года, у нее было 4,9 тысячи сотрудников в стране.