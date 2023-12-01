Ставки по ипотеке в США снизились 5-ю неделю подряд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ставки ипотечных кредитов в США снизились по итогам пятой недели подряд.

Средняя ставка по 30-летним кредитам 30 ноября составляла 7,22% годовых по сравнению с 7,29% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,49%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 6,56% годовых против 6,67% неделей ранее и 5,76% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"Настроения рынка значительно изменились за последний месяц, что привело к продолжающемуся снижению ставок по ипотечным кредитам, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Текущая траектория ставок является обнадеживающей для потенциальных покупателей жилья".

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries на закрытие торгов в четверг находилась в районе 4,33% годовых по сравнению с 4,41% неделей ранее.