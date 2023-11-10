Страховщик Allianz в III квартале снизил чистую прибыль на 30%

Причиной в компании назвали высокие выплаты пострадавшим от стихии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года германская страховая компания Allianz SE сократила чистую прибыль на 30% на фоне "исключительно высоких" выплат в связи с природными катастрофами, говорится в ее пресс-релизе.

Чистая прибыль Allianz в июле-сентябре составила 2,02 млрд евро против 2,87 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль снизилась на 15%, до 3,47 млрд евро, а квартальная выручка повысилась на 5%, до 36,5 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 1,99 млрд евро, операционную - 3,22 млрд евро.

Выручка подразделения в сфере страхования собственности и от несчастного случая увеличилась на 6%, до 17,2 млрд евро, операционная прибыль сократилась на 25%, до 1,45 млрд евро. В сфере страхования жизни и медицинского страхования выручка повысилась до 17,5 млрд евро с 16,9 млрд евро, операционная прибыль уменьшилась до 1,31 млрд евро с 1,38 млрд евро годом ранее.

В сегменте управления активами выручка снизилась на 3%, до 2 млрд евро, а операционная прибыль почти не изменилась и составила 788 млн евро. Объем активов под управлением в целом сохранился на уровне второго квартала и составил 2,16 трлн евро. Чистый приток средств составил 9,9 млрд евро.

Показатель достаточности капитала страховщика в соответствии с общеевропейскими требованиями Solvency II ("Платежеспособность-2") на конец сентября составлял 200% по сравнению с 208% кварталом ранее.

Allianz подтвердила прогноз на 2023 год и по-прежнему ожидает, что операционная прибыль составит около 14,2 млрд евро, плюс-минус 1 млрд евро.