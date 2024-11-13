Страховщик Allianz увеличил квартальную чистую прибыль почти на четверть

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Германская страховая компания Allianz SE увеличила чистую и операционную прибыль, а также выручку в третьем квартале 2024 года благодаря сильным показателям во всех сегментах бизнеса, говорится в ее пресс-релизе.

Чистая прибыль Allianz в июле-сентябре повысилась на 22,2% и составила 2,47 млрд евро против 2,02 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 2,37 млрд евро.

Операционная прибыль в прошлом квартале выросла на 13,6% в годовом выражении, до 3,94 млрд евро, а квартальная выручка увеличилась на 17,3%, до 42,8 млрд евро.

Выручка подразделения в сфере страхования собственности и от несчастного случая повысилась на 8%, до 18,6 млрд евро. В сфере страхования жизни и медицинского страхования выручка подскочила на 28%, до 22,4 млрд евро.

Доходы в сегменте управления активами практически не изменились и составили 2 млрд евро. Объем активов под управлением за квартал вырос на 37 млрд евро и достиг 1,84 трлн евро, чистый приток средств составил 19,8 млрд евро.

Показатель достаточности капитала страховщика в соответствии с общеевропейскими требованиями Solvency II ("Платежеспособность-2") на конец сентября составлял 209% по сравнению с 200% годом ранее.

Allianz улучшила прогноз на 2024 год и теперь ожидает, что операционная прибыль будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона, который составляет 13,8-15,8 млрд евро.

Капитализация компании выросла на 16,9% с начала года, до 110 млрд евро. Германский фондовый индекс DAX за этот период прибавил 13,6%.